البابا تواضروس يستقبل وفد قنوات «SAT7» وسفير مصر بموزمبيق

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، رامي الهلسة مدير قنوات SAT7 العربية، يرافقه ماجد منير مدير القناة في مصر، وأمجد سمير مسؤول العلاقات مع الكنائس بالمركز الإعلامي الإنجيلي SAT7.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور 28 سنة على انطلاق القناة، وأشار «الهلسة» إلى أن رسالة قنوات SAT7 تحرص على تبني القضايا المجتمعية دعمًا للمجتمعات التي يصلها بث القنوات.

وفي نهاية اللقاء، سجل البابا كلمة تهنئة للقناة وقياداتها والعاملين فيها، بمناسبة عيدها الـ 28، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وفي سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ، السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق.

ووجه السفير الدعوة لقداسة البابا لزيارة موزمبيق، معربًا عن أمله في أن تسعى الكنيسة القبطية لتأسيس كنيسة هناك.