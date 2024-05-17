ختام فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع البابا تواضروس للتعليم الكنسي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكيسة ختام تدريب أولى المجموعات التدريبية للمرحلة الرابعة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ«1000 معلم كنسي».

تدريب 1000 معلم كنسي

وكانت انطلقت، يوم الاثنين 13 مايو، في بيت ماري لاند بالشروق، أولى المجموعات التدريبية للمرحلة الرابعة من المشروع الذي وجه البابا تواضروس الثاني بعمله.

وبلغ عدد المتدربين في المجموعة الأولى التي بدأت أعمالها اليوم، ولمدة أربعة أيام، 205 متدربين من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون 8 إيبارشيات واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات: أسوان، الأقصر، إسنا وأرمنت، البلينا، حلوان، شبرا الخيمة، بنها وقويسنا، المنصورة، إلى جانب قطاعي كنائس عزبة النخل، حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وتحمل المرحلة الرابعة من «1000 معلم كنسي» عنوان «نحو تربية كنسية أفضل» وتتضمن محاضرتين و9 ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي «1000 معلم كنسي» تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥ : ٢١) قد بدأت عام 2016 واستمرت بشكل متتال لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية.

وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام 2016) عنوان "اعرف" والثانية (عام 2017) "ابحث" بينما حملت المرحلة الثالثة (عام 2018) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام 2019 _ 2020 ) ثم المرحلة الثالثة (عام 2021_ 2022) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة (عام 2024) تحت عنوان "طَوَّر".