البابا تواضروس ينعى الراهب القمص أبرآم البراموسي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الراهب القمص أبرآم البراموسي، الراهب بدير السيدة العذراء البراموس في وادي النطرون، عن عمر يناهز85 عامًل، بعد أن قضى في الرهبنة 47 سنة.

معلومات عن الراهب القمص أبرآم البراموسي

واستعرض المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أبرز المعلومات عن الراهب الراحل وهي:

- ولد الأب المتنيح يوم 2 مارس 1939 بمحافظة البحيرة.

- ترهب في دير السيدة العذراء البراموس في 27 ديسمبر 1977.

- نال درجة القسيسية يوم 20 سبتمبر 1978

- تم ترقيته إلى الدرجة القمصية في 26 يناير 1980.

- خدم بالخارج من عام 1980، في كنائسنا بألمانيا والدنمارك والسويد والنمسا وهولندا وأخيرًا في أستراليا منذ عام 1995 وحتى نياحته، تخلل ذلك توليه مسؤولية أمين الدير، والمشرف على مقره بالقاهرة.

أقيمت صلوات تجنيزه بديره أمس بحضور نيافة الأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس الدير ومجمع الآباء الرهبان، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان وأسرته ومحبيه.

وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العزاء للأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس ببوادي النطرون، ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص أبرآم البراموسي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولكل محبيه.