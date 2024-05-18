مسار الخط السادس لمترو الأنفاق.. اعرف المناطق المستفيدة من مشروع النقل الأخضر

تعمل وزارة النقل، خلال الفترة المقبلة، على تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، أحد وسائل النقل الجماعي، في إطار خطتها للتوسع في وسائل النقل الأخضر الصديقة للبيئة، لخدمة مناطق جديدة وحيوية، وتحقيق الربط والتكامل مع وسائل النقل الأخرى كالمونوريل والقطار الكهربائي السريع.

حددت الوزارة مسار الخط، موضحة أنه يبدأ من منطقة الخصوص على الطريق الدائري في أقصى شمال القاهرة بمحافظة القليوبية، ويمر في طريق موازي لطريق ترعة الإسماعيلية، ثم يدخل منطقة الأميرية وشارع بورسعيد والسواح ومنطقة غمرة.

مناطق يخدمها المترو

يمتد مسار الخط السادس للمترو شمالًا إلى منطقة العباسية، ويسير في شارع صلاح سالم كأول مترو، ويربط المناطق المناطق القديمة كالأزهر ومتحف القلعة والحضارات، ثم يدخل منطقة البساتين والمعادي الجديدة آخر محطاته.

يمتد المترو في مسار علوي بداية من الخصوص حتى ما قبل غمرة، وفق تقرير لوزارة النقل، ثم مسار نفقي حتى العباسية وما قبل متحف الحضارة، وعند محور الجزائر يتجه شرقًا حتى يصل إلى المعادي.

مسار الخط السادس للمترو

أشارت الوزارة، إلى دراسة مرحلة ثانية للخط السادس من المعادي الجديدة بجوار طريق السخنة القديم حتى القاهرة الجديدة، ثم التقاطع مع محور طلعت حرب بالربط جنوبًا مع محطة محمد نجيب للقطار الكهربائي السريع، والربط شمالًا مع مونوريل شرق النيل في منطقة النرجس.

من المقرر أن يكون المترو صناعة مصرية، حسب وزارة النقل، إذ تعمل على إنشاء مصنع متخصص لذلك لإنتاج العربات بالكامل، ليكون الخط السادس للمترو أول قطار صناعة مصرية محلية.