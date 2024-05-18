قطع المياه عن عدة مناطق في الفيوم اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع المياه في عدة مناطق بسبب فصل التيار الكهربائي عن محطات المياه لإجراء الصيانة الدورية اللازمة.

وتشمل أماكن قطع المياه اليوم، مركز ومدينة الفيوم وإطسا وإبشواي وسنورس ويوسف الصديق، ومن المقرر أن تنقطع المياه اليوم السبت وتستمر حتى فجر الأحد، وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه التي يحتاجون إليها طوال فترة الانقطاع.

مدة انقطاع المياه اليوم الفيوم

وتبلغ مدة انقطاع المياه اليوم في الفيوم نحو 6 ساعات، إذ يتم قطع المياه بدءا من الساعة 11 مساء اليوم السبت وحتى 5 صباح الأحد 19 مايو الجاري.

ويرجع سبب قطع المياه اليوم إلى انقطاع الكهرباء بسبب أعمال الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء في محطة العزب الجديدة «المرحلة الأولى».

أماكن انقطاع المياه اليوم

وتضمنت أماكن انقطاع المياه اليوم في محافظة الفيوم الأماكن الآتية:

- مركز ومدينة الفيوم بالكامل عدا دسيا وزاوية الكرادسة والمناشي وبني صالح وتوابعها.

- مركز ومدينة إطسا بالكامل عدا قرى قصر الباسل وتطون والحجر والغرق وتوابعها.

- مركز أبشواي بالكامل عدا طبهار والعجميين والسنجق والنصارية وتوابعها.

- مركز سنورس في قرى الكعابي ومطرطارس وأبو عيطة وجرفس وتوابعها.

- مركز يوسف الصديق في قرى الحامولي والنزلة والشواشنة وتوابعها.

كيف أقدم بلاغا بانقطاع المياه؟

وذكرت الشركة في بيان لها، إنّه يمكن تقديم بلاغ بانقطاع المياه، أو طلب سيارة شرب مياه نظيفة خلال مدة الانقطاع عبر رقم شركة المياه بالفيوم على الخط الساخن 125، أو واتساب عبر الرقم 01275358538.