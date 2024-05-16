طبق البيض يتراجع 60 جنيها ويسجل أدنى سعر منذ 7 أشهر

سجلت أسعار البيض تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل أقل سعر لطبق البيض اليوم الخميس 16-5-2024 نحو 125 جنيهًا للمستهلك النهائي على حسب المنطقة، متراجعًا بقيمة تخطت 60 جنيهًا في أقل من شهرين، وفقًا لما ذكره الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

تراجع البيض لم يحدث منذ 7 أشهر

وأضاف السيد، لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض اليوم تبلغ 125 جنيهًا للمستهلك النهائي، وتُباع في المزرعة بـ115 جنيهًا، موضحًا أن تراجع البيض لهذا السعر لم يحدث منذ 7 أشهر تقريبا، وأن الفترة الحالية ستشهد مزيدًا من تراجع الأسعار بعد المعروض الكبير في الأسواق.

أسباب تراجع أسعار البيض اليوم

وعدد السيد أسباب أسعار التراجع في طبق البيض إلى توافر المعروض، بمكيات كبيرة، بعد دخول قطعان جديدة في الإنتاج، إضافة إلى توافر الأعلاف في الأسواق بعد الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مؤخرًا، إضافة إلى استقرار المناخ وتراجع أعداد النافق من الدواجن البياضة.

إنتاج مصر من البيض

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، وتُقدر قيمة الاستثمارات في صناعة الدواجن بنحو 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1.4مليار طائر سنويًا، و 14 مليار بيضة، وتمّ تحقيق الاكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.