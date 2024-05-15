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سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 15-5-2024

كتب:

مارينا رؤوف
03:03 م | الأربعاء 15 مايو 2024
البيض

البيض

البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين في مختلف الوجبات، لذا تستعرض السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 15-5-2024 في الأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأبيض في الأسواق اليوم، وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيها في المزرعة، على أن يُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 إلى 140 جنيهًا، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

أسعار البيض الأحمر

وتراوحت كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء بين 111 لـ119 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 119 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

بالنسبة لسعر الدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ80 جنيها، وللمستهلك بـ85 إلى 90 جنيها، فيما جاءت الفراخ الحمراء بـ95 جنيها في المزرعة، والكيلو بـ100 جنيه للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.