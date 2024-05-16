تراجع سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق.. اعرف بكام الآن

شهدت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 16-5-2024 في الأسواق والبورصة، تراجعًا ملحوظًا عند مستوى 115 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بـ 120 جنيهًا، بانخفاض بلغت قيمته نحو 8 جنيهات، وفقًا لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

تراجع سعر كرتونة البيض

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر كرتونة البيض، اليوم الخميس، 16-5-2024 في الأسواق والبورصة.

سعر كرتونة البيض

- وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 115 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بـ 120 جنيهًا.

- حقق سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بـ 140 جنيهًا.

أسعار الدواجن في مصر اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 81 جنيهًا للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 لـ 95 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم لـ105 جنيهًا في بورصة الدواجن، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 117 لـ 123 جنيهًا.

أسعار الدواجن الأمهات

سجل سعر الدواجن الأمهات اليوم 75 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن.

سعر الدواجن الساس

وسجل سعر الدواجن الساسو اليوم نحو 96 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

أسعار أجزاء الدواجن

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 90 إلى 100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الصدور بين 120 إلى 135 جنيهًا.

- تراوح سعر الكبد والقوانص بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.