مفرد الخلال وجمع الغراب.. أسئلة تحير طلاب الإعدادية في امتحان اللغة العربية

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024، اليوم السبت، في عدد من المحافظات، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظين.

وتضمن امتحان اللغة العربية في محافظة سوهاج أسئلة تحير الطلاب في إجابتاها، حيث طلب واضع الامتحان من الطالب أن يجيب عن مفرد كلمة «الخلال»، وكان من بين الاختيارات «خليل - خلل - خليلة - خلة»، وجمع كلمة رأيتها «راياتها- رواياتها- رؤيتها- رواياتها».

وفى امتحان اللغة العربية بمحافظة أسيوط، تضمن الامتحان سؤالا عن جمع كلمة «النفس»، وكان من بين الاختيارات «الأنفاس - النفوس- النفائس - النفساء»، والمراد بـ «تتلجلج»، وكن من بين الاختيارات «تتحرك - تصيح - تطلب - تتألم»، ومفرد «حبائل»، وتضمنت الاختيارات «حبول- حبلة - حبل - حبالة». ومن بين الأسئلة أيضًل جمع كلمة «الغراب».