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معنى كلمة هبوا وهام.. سؤال بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

كتب:

أميرة فكري
11:17 ص | السبت 18 مايو 2024
امتحانات

امتحانات

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024، اليوم في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظين.

امتحانات المدارس 2024

وتتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية، جاء سؤال عن جمع كلمة حاجة، وجاءت الاختيارات كالتالي (حجيج - حجات - حجج - حوائج).

كما شمل نفس الامتحان سؤال عن مراد ذكر في جملة (لنا ذكر مع الماضي مجيد)، وجاءت الاختيارات كالتالي (قرآن - حديث - تاريخ - علم)، وسؤال معنى هام في جملة (فوق هام النجم هاما) وجاءت الاختيارات (رأس - نجوم - رايات - أجواء).

امتحان الشهادة الإعدادية

وفي امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في سوهاج تكرر سؤال معنى كلمة أوبة، وجاءت الاختيارات (ذهاب - عودة - بقاء - فناء)، ومعنى كلمة هبوا (اخرجوا - ارحلوا - استيقظوا - اندفعوا)، وجمع كلمة رايتها (راياتها - رواياتها - رؤيتها راوياتها).

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بقلم أميرة فكري