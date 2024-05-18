تنفيذ 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات مخالفة في الشيخ زايد والسادات

نفذت أجهزة مدينتي الشيخ زايد والسادات 31 قرار غلق وتشميع لمحال وحضانات ومراكز دروس خصوصية مخالفة في المدينتين، بالتعاون مع قوات الشرطة وإدارة الأمن وإدارة التنمية والأحياء والشؤون القانونية والعلاقات العامة.

وقال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، شنت حملة موسعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير والشرطة المختصة، أسفرت عن تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع للمحال التي تعمل دون ترخيص بالحي الأول وأحد المولات بالمدينة.

غلق وتشميع حضانات ومراكز دروس خصوصية

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، نظراً لقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها، مثل الوحدات السكنية أو قطع الأراضي أو البدروم أو الجراج، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحال مرة أخرى دون الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.

وأضاف رئيس الجهاز أن من يقوم بفض الشمع الأحمر، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله، مؤكدا استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

11 قرار غلق وتشميع لحضانات أطفال بالسادات

وفي السياق ذاته، قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع لحضانات أطفال ومراكز دروس خصوصية مخالفة بالمناطق السكنية الثالثة والسكنية السابعة، ومحور خدمات الحي السادس، والسكنية الحادية عشرة، لمخالفتها النشاط والعمل دون ترخيص.

وأكد رئيس الجهاز أن تلك الحملة سيتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل يومي، بجانب حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة داخل أحياء المدينة.