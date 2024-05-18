«الأرصاد»: موجة حارة تضرب المحافظات اليوم.. والعظمى في القاهرة 39 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ موجة شديدة الحرارة تؤثر على أغلب محافظات الجمهورية اليوم، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى بمعدل 3 إلى 4 درجات في القاهرة الكبرى، بسبب التأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت «غانم »، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، أنَّ المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ومن ثم ارتفاع قيم الحرارة.

وتابعت «غانم»، بأن مصادر الكتل الهوائية معظمها صحراوية، وهو ما سيجعل العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ39 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن أجواء اليوم شديدة الحرارة في معظم المحافظات، مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.