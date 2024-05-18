اتحاد المصريين في السعودية: المملكة تحذر من أداء الحج لحاملي تأشيرة الزيارة

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنَّ وزارة الحج والعمرة جددت تحذيراتها الخاصة بحتمية حصول راغبي أداء المناسك على تأشيرة الحج باعتباره إجراء مُلزم، وبدونه لا يسمح بأداء الحج لأي قادم من خارج المملكة، موضحًا أن هذا الإجراء ضروري وأنه «لا حج بدون تصريح للمقيم داخل السعودية وبالتالي فهو ملزم لكل القادمين من خارج المملكة».

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه على من يريد أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة أن يحمل تأشيرة حج صريحة، وبدءًا من اليوم السبت يمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها في 4 مطارات أساسية مجاورة للحرم المكي الشريف، وهي: «مطارات الملك عبدالعزيز بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والطائف وينبع».

وتابع: «المملكة هذا العام اتخذت إجراءات أكثر تشددًا مقارنة بأي عام أو موسم حج مضى، حرصًا منها على الحجيج وأن يمر الموسم بسلام، وحاملي جميع أنواع الزيارات لا يحق لهم أداء الحج بدون تأشيرة الحج نفسها بل ويمنع على جميع أنواع الزيارات استخراج تأشيرة الحج داخل بلاد الحرمين».