«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتنصح المواطنين: «اشربوا سوائل كتير»

موجة شديدة الحرارة تضرب الأنحاء كافة في الفترة الحالية بدأت منذ يوم الخميس الماضي، والتي كانت بدايتها بارتفاع تدريجي حتى وصل الأمر إلى تخطيها 40 درجة مئوية في بعض المناطق، الأمر الذي يجعل الكثيرين يرغبون في معرفة موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد، وإلى متى يستمر ارتفاع درجات الحرارة ذلك.

موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي

وبالنسبة لـ موعد انتهاء الموجة الحارة، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي نمر بها في الوقت الحالي جاءت نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة مدة سطوع أشعة الشمس، فضلا عن وجود كتل هوائية صحراوية على سطح الأرض تؤثر على كافة المناطق ما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت «غانم» في تصريح لـ «الوطن»، أن الموجة شديدة الحرارة التي تزيد يومًا بعد يوم مدتها طويلة نسبيا، إذ أنها تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنه من الوارد أن تتغير توقعات حالة الطقس بين الحين والآخر، لذلك يجب على المواطنين متابعة النشرة الجوية باستمرار.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتحديدا في فترات ذروتها تجنبا للتعرض لضربات الشمس، مشيرة إلى أنه في حالة التواجد بها يجب ارتداء غطاء للرأس حتى لا تكون مباشرة، كما يجب الالتزام بشرب السوائل والمياه باستمرار.