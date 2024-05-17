طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وحالة الطقس ودرجات الحرارة، لافتة إلى استمرار الموجة الحارة وتأثيرها الذي يمتد إلى أغلب أنحاء البلاد.

وأوضحت «الأرصاد» الظواهر الجوية المتوقعة، على النحو التالي:

1- استمرار الموجة الحارة

ذكرت الأرصاد الجوية، أن البلاد ما زالت تتأثر بموجة حارة شديدة على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن تأثيرها يستمر حتى يوم الخميس المقبل، لتكون الأجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، وتصل درجات الحرارة بها إلى 43 درجة مؤية.

2- اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية، على خليج السويس والبحر الأحمر، بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 50 كم في الساعة، وتؤدي إلى ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

3- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأكدت «الأرصاد» أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، تنشط الرياح على القاهرة الكبرى، متوقعة أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب «سيناء، والبلاد»، والصحراء الغربية.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة

وفي ظل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، أوضحت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، بسبب الموجة الحارة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكونه يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة، والتي تأتي على النحو التالي:

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 43 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة يوم الأحد المقبل

- القاهرة والوجه البحري العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 43 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الاثنين المقبل

- القاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 42 درجة والصغرى 27 درجة.