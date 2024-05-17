«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: موجة حارة تضرب البلاد والعظمى بالقاهرة 39

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، والظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة، التي ترتفع على أثرها درجات الحرارة إلى 43 مئوية، خاصة على إقليم جنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه في الموجة الحارة يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية، أما خلال ساعات الليل يكون معتدلا على أغلب الأنحاء.

وفي ظل الموجة الحارة، نصحت «الأرصاد» المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، لكونها تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، والإكثار من شرب السوائل.

درجات الحرارة غدا السبت 18-5-2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا السبت، كما أعلنتها الأرصاد الجوية:

القاهرة: العظمى 39 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 والصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 39 والصغرى 22.

بنها: العظمى 39 والصغرى 23.

دمنهور: العظمى 37 والصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 38 والصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 39 والصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 38 والصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 39 والصغرى 22.

السويس: العظمى 39 والصغرى 22.

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 23.

مطروح: العظمى 32 والصغرى 21.

العلمين: العظمى 32 والصغرى 22.

الفيوم: العظمى 41 والصغرى 24.

بني سويف: العظمى 41 والصغرى 24.

المنيا: العظمى 42 والصغرى 25.

أسيوط: العظمى 42 والصغرى 25.

سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26.

قنا: العظمى 43 والصغرى 26.

الأقصر: العظمى 43 والصغرى 27.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 27.

الوادي الجديد: العظمى 44 والصغرى 26.

أبو سمبل: العظمى 42 والصغرى 27.