تنبيه مهم من «الصحة السعودية» للحجاج بشأن التطعيمات.. ماذا قالت؟

وجهت وزارة الصحة السعودية تنبيهًا مهمًا للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1445 هجرية، من حجاج الداخل سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين والوافدين.

الحرص على صحة الحجاج

ودعت وزارة الصحة الراغبين في أداء الحج إلى استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق صحتي، وذلك حرصاً على صحة حجاج الداخل وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.

وبحسب بيان وزارة الصحة والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية فإن جرعات التطعيم المطلوبة للحاج أو الحاجة وهي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 اوجرعة واحدة من لقاح الأنفلونزا على أن يكون الجرعتين خلال العام الجاري 1445، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية يكون حصل عليه خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشفت الصحة عن أماكن توافر الجرعات مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة لحجاج الداخل في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ضرورة اطلاع حجاج الخارج على الاشتراطات الصحية

ونصحت الصحة الراغبين في آداء الحج هذا العام المبادرة بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، كما نصحت الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية.

وشددت الصحة على وجوب أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ليحمي نفسه وغيره من الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تعيق استكمال مناسك الحج، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة.

أبرز تطعيمات حجاج الخارج

وكشفت الصحة السعودية عن أبرز تطعيمات الحج لحجاج الخارج وهي التطعيم ضد الحمى الشوكية النيسيرية، حيث يحمي هذا التطعيم من عدوى بكتيرية خطيرة تصيب المخ والحبل الشوكي وتنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم.

وأيضًا التطعيم ضد الحمى الصفراء الذي يحمي من عدوى فيروسية تنقل عن طريق البعوض، والتطعيم ضد شلل الأطفال.