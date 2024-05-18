طريقة مراجعة سريعة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.. «المعلومة هتثبت»

أسابيع قليلة تفصل آلاف الطلاب عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وفي هذه الأثناء، يعيش الطلاب حالة من التوتر، وينتابهم هاجس عدم التمكن من مراجعة المنهج الدراسي لكل مادة بشكل كامل، وكلما اقترب موعد الامتحانات تزداد لديهم حالة القلق والخوف.

داليا كمال استشاري أسري وتربوي، شرحت في حديثها لـ«الوطن»، طريقة سهلة للمراجعة بشكل سريع قبل بدء مارثون امتحانات الصف الثالث الثانوي، لتقليل شعور الطلاب بالقلق والخوف من حصد درجات ضعيفة، وتوضيح كيفية المراجعة السليمة دون مواجهة أي ضغط يجعلهم يواجهون صعوبة في التركيز.

تقسيم المنهج في كل مادة لأجزاء

قبل البدء في مرحلة المراجعة النهائية، يجب تقسيم الوقت بالطريقة التي تجعل المخ نشطًا وحسب طاقة كل طالب، يبدأ بالمواد التي يشعر بأنها ليست ثابتة بشكل كبير في ذهنه، واستخدام الذاكرة الرجعية من خلال المذاكرة التي تمت طوال العام، وإخراج بعض النقاط التي لم يتم حفظها بشكل جيد وتظليلها بأقلام الألوان وحفظها مرارًا وتكرارًا حتى يساعد نفسه على تثبيت المعلومة.

تجميع الأسئلة وحل الامتحانات السابقة

وأشارت إلى ضرورة تجميع الأسئلة في كل مادة بين الأهم والأكثر صعوبة، وذلك للتدريب عليها مرارًا وتكرارًا، ليستطيع كل طالب تثبيت المعلومة بحلها بأكثر من طريقة، وتأكيد المعلومات الصعبة بأكثر من صيغة للسؤال، وتجميع المفاهيم المهمة في كل مادة، وكذلك تجميع القوانين الخاصة بكل مادة والتدريب على حلها.

بعد تجميع الأسئلة وحلها، يأتي دور حل الامتحانات السابقة من السنوات الفائتة، ليهيئ كل طالب نفسه لطريقة وضع الأسئلة والتعرف عليها.