5 أنواع من الأقلام احذر استخدامها في الامتحانات.. قد تؤدي إلى رسوبك

أخطاء كثيرة يقع فيها بعض الطلاب خلال الإجابة على أسئلة الامتحان؛ نتيجة حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم، أو لرغبة البعض منهم في تبني أساليب الغش والتحايل داخل ورقة الإجابة، ومن هذه الأخطاء الشائعة استخدام أنواع محظورة من الأقلام في الكتابة وحل الأسئلة، ما يُعرِّض الطالب للضرر وربما يؤدي إلى رسوبه في المادة.

الشطب في ورقة الإجابة

كما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بعض الأخطاء التي قد يقع فيها الطلاب خلال الامتحانات، موضحة أنه ممنوع تمامًا استخدام القلم «الكوريكتور» في مسح أي إجابة، أو الشطب، وأنه في حال رغبة الطالب في تغيير الإجابة، عليه فقط أن يضع علامة (إكس) على الإجابة التي يرغب في إلغائها، مشددة على ضرورة الإجابة بالقلم الجاف وليس القلم الرصاص أو أي قلم آخر.

5 أنواع من الأقلام احذر استخدامها في الامتحانات

ولتجنب هذه المشكلات، يمكن الإشارة إلى أنواع الأقلام التي يُحظر استخدامها في الامتحانات، حسب توضيح أحمد فرج الزيات، مُعلم لغة عربية، والذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا مختلفة من الأقلام يُحظر الكتابة بها أو استخدامها في الامتحانات، وهي:

1- القلم الرصاص.

2- القلم الحبر.

3- القلم الجاف بألوان مختلفة غير الأزرق.

4- القلم الجاف الذي يمكن مسحه.

5- مزيل الكتابة «الكوريكتور».

التخلص من القلق والتوتر في لجنة الامتحان

وهناك بعض النصائح التي يمكن للطلاب اتباعها داخل لجنة الامتحان للحفاظ على هدوئهم وتركيزهم وتجنب حالات القلق والتوتر التي تنتابهم وتؤثر عليهم بالسلب، منها:

1- التنفس العميق:

خذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك، وأبقيه في بطنك لبضع ثوانٍ، ثم أخرجه ببطء من خلال فمك، وكرر هذه العملية عدة مرات حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء.

2- التفكير الإيجابي:

تذكر أنك قد استعديت جيدًا لهذا الامتحان، وأن لديك كل ما يلزم للنجاح، وركز فقط على قدراتك وإمكانياتك، وتجنب الأفكار السلبية التي قد تثير قلقك.

3- التنظيم:

خصص وقتًا لكل سؤال، وقسم الامتحان إلى أقسام أصغر، وابدأ بالأسئلة السهلة، ثم انتقل إلى الأسئلة الأكثر صعوبة، وتأكد من قراءة كل سؤال بعناية قبل الإجابة عليه.

4- التركيز على الحاضر:

لا تفكر في الماضي أو المستقبل، بل ركز فقط على السؤال الذي بين يديك، وتجنب المقارنة مع الآخرين، وامنح نفسك الوقت الكافي للإجابة على كل سؤال.

5- الاستراحة:

إذا شعرت بالتوتر الشديد، خذ استراحة قصيرة لإعادة تركيز ذهنك، و قم ببعض تمارين الإطالة الخفيفة، أو خذ نفسًا عميقًا من الهواء النقي.