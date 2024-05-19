كيف تنمي لعبة السوكودو مهاراتك العقلية؟.. «تخلصك من التوتر والضغوط»

في ظل كثرة الضغوط التي يتعرض لها الشخص، سواء في حياته الاجتماعية والأسرية أو نتيجة ظروف عمله، يزداد لديه الميل تجاه وسائل الترفيه التي تكون بمثابة فاصل قصير مُمتع، كما يختار البعض أنّ تكون وسيلته الترفيهية هي بعض الألعاب سواء التقليدية أو الإلكترونية التي تحقق له الاستمتاع وتُنشط قدراته العقلية في وقت واحد، ليكون وكأنه «ضرب عصفورين بحجرٍ»، ولعل السوكودو واحدة من أهم هذه الألعاب.

ما هي لعبة السوكودو؟

السوكودو هي لعبة ألغاز رياضية، تعتمد على المنطق والتفكير الاستراتيجي، وتتكون من شبكة مربعات مملوءة ببعض الأرقام، بينما تترك مربعات أخرى فارغة، ليكون الهدف في ملء المربعات الفارغة بالأرقام من 1 إلى 9، بشرط ألا يتكرر الرقم في أي صف أو عمود أو مربع فرعي 3x3، حسب ما ورد على موقع «sudokuonline».

كيف تنمي لعبة السوكودو مهاراتك العقلية؟

وتساعد لعبة السوكودو في تعزيز المهارات العقلية من خلال الآتي:

1- تحفيز التفكير المنطقي:

تعتمد لعبة السوكودو بشكل أساسي على مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات، فمن خلال تحليل الأرقام الموجودة في الشبكة، وتجربة الاحتمالات المختلفة، يتمكن اللاعب من تطوير مهاراته في الاستنتاج والتفكير الاستراتيجي.

2- تحسين الذاكرة والتركيز:

تتطلب لعبة السوكودو قدرة عالية على التركيز والانتباه؛ إذ يحتاج اللاعب إلى تذكر الأرقام التي تم وضعها في كل صف وعمود ومربع فرعي، كما تساهم اللعبة في تحسين الذاكرة قصيرة المدى، وذلك من خلال تذكر الاحتمالات المختلفة التي تم تجربتها في أثناء حل اللغز.

تعزيز مهارة الصبر وحل المشكلات

3- تعزيز الصبر والمثابرة:

قد تتضمن بعض ألغاز لعبة السوكودو صعوبة في الحل، ما يتطلب من اللاعب الصبر والمثابرة للاستمرار في المحاولة حتى الوصول إلى الحل الصحيح، وبالتالي تتعزز لديه مهارة الصبر والمثابرة، التي تساعده على مواجهة وحل كثير من الصعوبات التي يواجهها في حياته الواقعية بعد ذلك..

4- تقوية مهارات حل المشكلات:

تُعد لعبة السوكودو نموذجًا مصغرًا لحل المشكلات في الحياة الواقعية، فمن خلال تحليل المعطيات المتاحة، ووضع خطة عمل مدروسة، يتمكن اللاعب من الوصول إلى الحل الأمثل في اللعبة، وبالتالي تنعكس عليه هذه المهارة في حل مشكلات حياته الواقعية.

تخفف الضغط وتناسب مختلف الأعمار

5- مناسبة لجميع الأعمار:

ومن أهم مميزات لعبة السوكودو أنها واحدة من الألعاب التي تناسب جميع الأعمار؛ إذ تتوفر بمستويات مختلفة من الصعوبة، ما يجعلها تحقق النتائج السابق ذكرها لكل الاعبين على اختلاف مراحلهم العمرية.

6- تقليل التوتر وتخفيف الضغط:

من الفوائد الأخرى التي تحققها لعبة السودوكو للاعبين هي التخلص من التوتر والضغط النفسي؛ وذلك من خلال اندماج اللاعب في الألغاز ومحاولته الوصول إلى حل لها، وبالتالي الابتعاد بتفكيره تمامًا عن المشكلة الأصلية التي تؤرقه.