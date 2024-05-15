أطعمة ومشروبات صحية للطلاب أثناء الامتحانات.. تزيد التركيز والنشاط

في ظل اهتمام العديد من الأسر المصرية بالأطعمة التي تزيد التركيز والنشاط لأبنائها الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، وجه المعهد القومي للتغذية، عددًا من النصائح المهمة بشأن الأطعمة المفيدة والصحية للأبناء في فترة الامتحانات.

وكشف المعهد القومي للتغذية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أهم الوجبات المفيدة للطلاب خلال فترة الامتحانات كما يلي:

نصائح غذائية مهمة للطلاب

- تناول الوجبات الغنية بالبروتينات وتضم كلا من «البيض - الجبنة - الفول المدمس - الجرجير - العيش البلدي- الخضروات- البقدونس- الخس- الزبادي».

- تناول الأسماك مرة أسبوعيا على الأقل خلال فترة الامتحانات.

- يفضل تناول المكسرات مثل «الفول السوداني أو عين الجمل» مرتين أسبوعيًا.

- تناول الكبدة واللحوم الحمراء والعسل الأسود، لأنها وجبات تحتوي على كميات كبيرة من الحديد.

- تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، لأنها غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات وتساعد على التركيز والاستيعاب.

- تناول المشروبات الصيفية الباردة مثل التمر هندي والكركديه خلال فترات المذاكرة، لأنها تزيد التركيز وتقضي على الشعور بالصداع أو الدوخة.

- تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات، ويجب ألا تقل ساعات النوم عن 8 ساعات، إذ سيساعد ذلك على التركيز وترتيب الأفكار واسترجاع المعلومات.

مشروبات وأطعمة ممنوعة خلال المذكرة والامتحانات

وعن المشروبات والأطعمة التى نصح المعهد القومي للتغذية بتجنبها والابتعاد عنها خلال فترات المذاكرة والامتحانات، جاءت كالتالي:-

- الابتعاد عن تناول القهوة أو النسكافية أو المشروبات تحتوي على كافيين.

- عدم تناول الشاي.

- عدم تناول المشروبات الغازية.

- عدم تناول المقرمشات.

- عدم تناول مشروبات الطاقة.