الأماكن الأثرية في الأقصر وأسوان.. معالم ساحرة تستحق الزيارة (صور)

السفر لجنوب البلاد المصرية يأخذك في رحلة مذهلة بين المعابد والمسلات العريقة؛ وتماثيل عمرها آلاف السنين، والاستعداد لهذه الجولة يتطلب معرفة الأماكن الأثرية في الأقصر وأسوان، والموثقة عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة، والتي تشمل أكثر من 30 موقعًا يعكس التاريخ المصري بين الماضي والحاضر.

الأماكن الأثرية في الأقصر وأسوان

آثار الأقصر:

وادي الملوك: يعرف باسم «وادي بيبان الملوك»، استخدم على مدار 500 سنة خلال الفترة ما بين القرنين الـ 16 و الـ11 قبل الميلاد، لتشييد مقابر لفراعنة ونبلاء الدولة الحديثة الممتدة خلال عصور الأسرات الثامنة عشر، ويعتبر أحد أبرز الأماكن الأثرية في الأقصر وأسوان.

وادي الملكات: وهو مكان دفن الملكات في مصر القديمة، عرف قديمًا باسم «تا - ست - نفرو»

مدينة هابو: وهي منطقة أثرية تقع بالقرب من سفح تلال طيبة على الضفة الغربية لنهر النيل مقابل مدينة الأقصر.

معبد الكرنك: مجمع من المعابد يضم معابد الإله آمون وزوجته الإلهة «موت» وابنها الإله «خنسو»، بدأ إنشاء المعبد أيام الدولة الوسطى.

جزيرة الموز: وتقع على ضفاف نهر النيل بالبر الغربي؛ صنعتها الطبيعة الساحرة بتدخلات طفيفة من أيدى الأقصريين.

مناطق أثرية أخرى في الأقصر:

متحف الأقصر.

تمثالا ممنون.

معبد الدير البحري.

معبد الرامسيوم الجنائزي.

متحف التحنيط.

دير المدينة.

منتزه الندى.

الحديقة الدولية.

أسواق الأقصر.

البالون الطائر.

كورنيش الأقصر.

المسجد العتيق.

الأماكن الأثرية بأسوان

جزيرة الفنتين: إحدى الجزر النيلية في مدينة أسوان، تبلغ مساحتها نحو 1500 متر طولا و500 متر عرضا، أغلب سكانها من النوبيين، وتحتوي على فنادق شهيرة، وهي واحدة من أجمل الأماكن الاثرية في الأقصر وأسوان.

معبد فيلة: انتقل من مكانه الأصلي على جزيرة فيلة وتم تجميعه على جزيرة أجيليكا، بعد بناء السد العالي، وتعتبر جزيرة فيلة من أقوى الحصون على طول حدود مصر الجنوبية؛ تفصل النيل إلى قناتين معاكستين في أسوان.

وتضم الأماكن الأثرية في أسوان التالي:

متحف أسوان.

السد العالي.

المسلة الناقصة.

ضريح آغا خان.

معبد كوم أمبو.

متحف النيل.

جزيرة النباتات.

السوق السياحي في أسوان.

معبد أبو سمبل.

مسجد الطابية.