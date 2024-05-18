تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد العدل بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

أعلن المخرج محمد جمال العدل، الشهير بـ«ماندو العدل»، خلال الساعات الماضية، عن تعرضه لأزمة صحية، بعد إصابته بجلطة فى القلب، استلزمت نقله للمستشفى.

وقال «العدل» في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح اليوم: «الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها.. شكرًا يا رب على كل حاجة».

تطورات الحالة الصحية للمخرج ماندو العدل

وكشف مصدر مقرب من المخرج ماندو العدل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تطورات حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه أجرى عملية تركيب قسطرة في القلب، واستقرت حالته الصحية، لكنه لا يزال تحت الملاحظة فى المستشفى، لتلقي الرعاية اللازمة بعد إجراء العملية، على أن يغادره فور الاطمئنان الكامل عليه.

أخر أعمال المخرج ماندو العدل

وكان آخر أعمال المخرج ماندو العدل، فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من خلال مشاهد العمل المؤثرة، التي برع خلالها المخرج في إظهار صورة الأب المكسور، الذي يحاول إنقاذ ابنه، بعد اكتشاف إصابته بمرض خطير وتبرع والده له، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين.