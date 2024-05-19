«تعليم القاهرة» تشدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية قبل بدء لجان الامتحانات

أصدر أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عددا من التعليمات المهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك خلال تفقده لجنة مدرسة النصر الرسمية لغات، التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية، بحضور محمد الشابوري مدير عام الإدارة، وإبراهيم سامي رئيس اللجنة.

وشدد موسى على ضرورة تواجد الزائرة الصحية قبل بدء اللجنة، والتدخل السريع في حالة حدوث أي ظرف طارئ، مع ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب، لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار موسى إلى حسن سير العملية الامتحانية، إذ أدى الامتحان عدد 215 طالبا، في 11 لجنة، كما اطمأن على أداء الطلبة للامتحان.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنه جرى ربط غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الإدارات التعليمية، للمتابعة والتواصل مع اللجان وتذليل أي عقبات، إذ أدى الطلاب الامتحان اليوم الفترة الأولى في مادة اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ظهرا.

بينما يؤدي الطلبة الامتحان الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة الحادية عشر ونصف ظهرا، مشيرا إلى أنه تمت متابعة المطبعة السرية في الساعات الأولى من فجر اليوم، حتى اطمأن من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحان.