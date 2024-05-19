رئيس «السويس الجديدة» تستمع لمطالب القرى السياحية وتُشرف على مشروعات سكنية

استقبلت أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة عدداً من مسؤولي القرى السياحية جنوب سوميد، واستمعت إلى طلبات ممثلي القرى السياحية ومناقشة آرائهم، ضمن جهود متابعة أعمال المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، ومشاركة العملاء في عرض المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة.

استعراض احتياجات القرى المستقبلية من المياه

وأشارت إلى أنَّه تمّ مناقشة سبل التنسيق مع مسؤولي مصدر التغذية بالمياه «محطة تحلية العين السخنة بالهيئة الاقتصادية الجنوبية لقناة السويس»، واستعراض احتياجات القرى المستقبلية من المياه وتطوير رافع مياه الـ800 مم المغذي للقرى السياحية.

التوسع في تنفيذ محطات تحلية المياه

وأكدت دعم الجهاز للسياحة والاستثمار السياحي، وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في تنفيذ محطات تحلية المياه، خاصة في المناطق الساحلية، لافتة إلى أنَّ أولى خطوات حل أي مشكلة هي الشفافية في العرض والمشاركة في الحل، بل وتقديم حلول بديلة.

وضمن متابعة سير العمل في المشروعات المختلفة، تفقدت المهندسة مخلوف ومسؤولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها في جميع قطاعات المدينة، وشملت الجولة القطاع السكني، الذي يضم تنفيذ 86 عمارة تضم 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة الواحدة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وتابعت أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع، كما شملت الجولة أيضًا قطاع البنية التحتية، إذ تفقدت المهندسة مخلوف أعمال محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة «محطة Compact» بطاقة 1000 متر مكعب، وشبكة الإنارة في قطاع الكهرباء، وشبكة الطرق، والأعمال الجاري تنفيذها في المنطقة الخدمية الأولى بالمرحلة الأولى، والتي تضم السوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.