عضو بـ«النواب» يتقدم بطلب إحاطة لمناقشة مشكلات النقل الذكي

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي مثل «أوبر»، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين.‎

تطبيقات النقل الذكي

‎‎وقال في طلب الإحاطه تلاحظ مشكلات الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها، وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام، وعلى الرغم من التحرك السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة، إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق، ووضع ضوابط جديدة له، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان بها.

تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين

‎وطالب بضرورة تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين.‎

وطالب بتنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية في أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة، مع طلب صورة شخصية للسائقين قبل الرحلة للتأكد من هوية السائق، مع ضرورة وضع زر طوارئ داخل التطبيق للسماح للركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم.

‎كما طالب بإلزام كل الشركات العاملة بعمل تحليل مخدرات كل3 شهور للسائقين المسجلين بها في معامل تحاليل معتمدة، وإنهاء التعاقد مع أي سائق يثبت تناوله للمخدرات، وإخطار بقية الشركات باسمه ورقمه القومي لحظره من العمل بالمهنة بأي تطبيق آخر، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا بما في ذلك توجيههم حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث، ومشاركة بيانات المجرمين مع الجهات المختصة.