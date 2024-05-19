ختام المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة في الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، ختام المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة 2024 بإدارة غرب الفيوم التعليمية، اليوم الأحد، بمراجعة مادة الأحياء، والتي قدّمها أحمد شبرية أشهر مدرسي الأحياء، وذلك بعدما جرى تقديم مراجعة نهائية مجانية في كل المواد الدراسية للطلاب والطالبات خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن الاستعدادات لانطلاق ماراثون الثانوية العامة 2024، والتي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أنّه جرى تنظيم محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام في المدارس التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، في جميع المواد الدراسية، إذ شملت المحاضرات المجانية، تقديم مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات المتميزين بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024

وكشفت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه جرى تقديم كافة المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى المحاضرات، والمذكرات المجانية لجميع الطلاب والطالبات الذين حضروا في قاعة المحاضرات المجانية.

وأشارت إلى أنّه جرى تقديم المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024 في قاعة المحاضرات بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وقدّمت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بالشكر للمدرسين الذين شاركوا في تقديم المراجعات النهائية والمذكرات المجانية لجميع الطلاب والطالبات بالمجان، وذلك لما بذلوه من جهد كبير ومشاركة إيجابية فعالة ومتميزة في تقديم الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات، استعدادًا لانطلاق مارثون الثانوية العامة 2024.

الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يخص الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024، فإنّه يتبقى نحو 20 يومًا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة، إذ من المقرر أن تنطلق 10 يونيو المقبل بحسب الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.