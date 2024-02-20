محمد الحلو: حفلة الليالي السعودية المصرية رسالة قوية أراحت قلبي

قال المطرب محمد الحلو، إنه حضر أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، حيث تلقى دعوة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية شخصيًا، مضيفًا: «هو يحبنا ويحب الفن المصري للغاية، وإذا رأيت الفنانين المصريين تعرف مدى حبه لمصر».

وأضاف محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الليالي السعودية المصرية بمثابة كرنفال سعودي مصري، مشيدًا بالنظام والاحترام في المقابلة، وكل مقعد معروف بالاسم، وهناك شباب يوجهون الضيوف بالمقاعد المخصصة لهم.

وتابع: «شيء محترم، وجاءني أمس إحساس خلال جلوسي الحفلة أراح قلبي، فكانت هناك رسالة رأيتها، رسالة بأن الناس الذين لا يحبوننا ولا يحبون السعودية ويحاولون الوقيعة واللجان الإلكترونية (يتبطوا)، وعندما رأينا صورة الملك سلمان والرئيس السيسي، بدأ تصفيق مرعب لمدة 5 دقائق، وهذه رسالة مهمة ورأيتها».

وأشار إلى أنه أقام في مدينة جدة حفلتان، والجمهور هناك يحب مصر كثيرًا، «احتفاء واحتفال بنا كبير، وكل شيء منظم».

وعن مشروعاته الفنية الجديدة، أوضح أنه يجري مشروع فني عبارة عن مسرحية «غزل البنات»، المأخوذة من فيلم نجيب الريحاني، لافتا أنه سيؤدي دور «الريحاني» في المسرحية، لكنه يبحث عن المطربة التي ستؤدي دور ليلى مراد، وتم الانتهاء من كتابتها بواسطة مخرج سكندري يدعى وليد جابر.