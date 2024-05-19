تفاصيل مشروعات تطوير البنية التحتية في قرى منوف بتكلفة 10 ملايين جنيه

وقع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عقد منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية، بتمويل قدره 10 ملايين جنيه، لتطوير عدد من مشروعات البنية التحتية بمركز ومدينة منوف، لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، والمهندس سعد حسن مدير وحدة الأشغال العامة، وأحمد علام مسئول البنية الأساسية.

تفاصيل المنحة والقرى التي تدخل بها

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن برنامج المنحة تتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، من خلال استكمال أعمال مد شبكات الصرف الصحي بقرى «إبرهيم – سدود - زاوية رازين - فيشا الكبرى - طملاي - منشأة سلطان – الحامول»، وصيانة وترميم مدرسة جزى للتعليم الأساسي وصيانة مركز شباب فيشا الكبرى، في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير فرص عمل

وأوضح مدير المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، أن المنحة تأتي في ضوء جهود الدولة للحد من الهجرة الغير نظامية ضمن اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المنحة ستساهم في توفير 8 آلاف و384 عمالة يومية، وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للبدء في تنفيذ المراحل التمهيدية للبرنامج، موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدعمه الرائد في تنفيذ خطط مشروعات الجهاز وجهوده الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية المستهدفة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة، مثمناً الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.