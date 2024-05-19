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«تعليم القليوبية» تحقق في تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

كتب:

حسن صالح
10:28 ص | الأحد 19 مايو 2024
امتحانات الإعدادية في القليوبية

امتحانات الإعدادية في القليوبية

تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي امتحان مادة العلوم الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية في القليوبية، اليوم الأحد، وذلك بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان. 

التحقق من الورقة المتداولة

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان، أن تداول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية جاء بعد بدء اللجان، مشيرا إلى جاري التحقيق في الورقة المتداولة، لمعرفة ما إذا كانت هي نفس الورقة الامتحانية من عدمه.

متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأشارت «إبراهيم» إلى أنها قررت من خلال غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعداية تشكيل لجنة لفحص الامتحان، للتأكد من الورقة المزعومة وفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في نشر الورقة وتداولها واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المسؤول عن ذلك. 

وأضافت أنه خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، تم استبعاد 5 رؤساء لجان، ومراقبين أوائل ومسؤولي أمن في 5 لجان سير للشهادة الإعدادية لامتحانات آخر العام بسبب عدم الانضباط، مشيرة إلى إحالة 6 طلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ القرار المناسب وذلك لحيازتهم الهاتف المحمول. 

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بقلم حسن صالح