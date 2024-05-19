«القومية للأنفاق» تكشف مستجدات تنفيذ محطة النصر بالخط الرابع للمترو

تنفذ الهيئة القومية للأنفاق حاليا، الخط الرابع للمترو، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، لربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، وتوفير وسيلة نقل حضارية لجمهور الركاب، خاصة أن الخط يخدم مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو عن مستجدات تنفيذ محطة النصر بالخط، إذ تقدمت أعمال التنفيذ الإنشائية والصبة الخرسانية، فيوضح الفيديو العمل على قدم وساق، لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

مد خطوط المترو للهرم

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن وزارة النقل، تعمل على مد خطوط المترو لتغطي القاهرة الكبرى، وهو ما يظهر حاليا في تنفيذ الخط الرابع، والانتهاء من تنفيذ جميع مراحل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، فضلاً عن دراسات مد الخط الأول حتى شبين القناطر.

وقال «أبوخضرة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن تغطية القاهرة الكبرى بشبكة مترو قوية يحقق العديد من المزايا، أولها على سبيل المثال، الحفاظ على البيئة وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة لجمهور الركاب، كما تشمل المزايا، ميزة غير مباشرة، تتمثل في الحفاظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والكباري من خلال جذب أصحاب السيارات الخاصة لاستقلال المترو.

الخط الرابع للمترو

وأوضحت الهيئة أن الخط الرابع للمترو الجاري تنفيذه حاليا، يمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

أكدت الهيئة تقدم أعمال تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو، خاصة الأعمال الإنشائية الخاصة بالحفر والتشييد، موضحة أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتتم بأيادٍ مصرية خالصة، لافته إلى أن الخط يمتد حتى محطة مجرى العيون، ثم إلى شارع صلاح سالم، ثم طريق النصر وحتى نادى المقاولون العرب.