الخط الثالث للمترو يمد ساعات التشغيل اليوم.. قطار كل 4.5 دقيقة

قررت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، زيادة ساعات التشغيل للخط ساعة إضافية، وتوفير قطار كل 4 دقائق ونصف، اليوم الأحد، من عدلي منصور لـ«الكيت كات».

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «زودنا ساعة بليل لواحدة صباحا، وقطار كل 4:30 دقايق من عدلي منصور للكيت كات علشان توصلوا في أسرع وقت، يوم الأحد 19 مايو في استاد القاهرة الساعة 8 مساءً، الزمالك هيلعب ضد نهضة بركان المغربي».

وأضافت الشركة: «محطاتنا وعلى الأخص محطة الاستاد وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكوا بترتيبات خاصة، لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة»، لافته إلى أن زمن التقاطر بين القطارات من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات 9 دقائق.

5 محطات جديدة بالخط الثالث

يُذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، قررت تشغيل 5 محطات جديدة بالخط الثالث، تجريبيا بالركاب، وهي محطة مترو جامعة القاهرة وبولاق الدكرور ووادي النيل وجامعة الدول العربية والتوفيقية، لخدمة مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وبذلك يكون قد انتهت الهيئة من تشغيل جميع محطات الخط الثالث.

وشكر الدكتور طارق حامد جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فريق العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي والهام، مؤكداً أن الجهود الكبيرة التي بُذلت من فريق العمل كان لهما الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن مشروع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تطوير البنية التحتية والنقل في بلادنا: «قد أثبتم من خلال عملكم الدؤوب والتزامكم أنكم قادرون على تحقيق الأفضل، من أجل مستقبل أفضل».