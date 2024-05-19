ظاهرة غريبة تبلل ملابس الركاب داخل طائرة متجهة إلى أمريكا.. ماذا حدث؟

في مشهد درامي وبينما يجلس الركاب على مقاعدهم؛ انتشر الضباب بشكل غامض داجل أرجاء طائرة متجهة إلى نيويورك، لقطة تبدو سينمائية لكنها حدثت بالفعل؛ مسافرة تدعى سافانا غورتي وثقت هذه الظاهرة الغريبة خلال مقطع فيديو مصور بملامح من الدهشة والفزع، وسرعان ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية مثل«foxbusiness» الأمريكي.

مطر داخل الطائرة

في أحد الرحلات المتجهة إلى نيويورك انتشر الضباب في الطائرة وبدأ يتحول إلى حبات مطر«ندى» سقط على الركاب، إحدى المسافرات تدعى سافانا غورتي، وثقت المشاهد وردود الفعل على الركاب، وقالت إن الضباب بعدما ملأ المقصورة، انتقل إلى الطيار: «يبدو أن السماء تمطر في المقصورة».

تقول «غورتي» في الفيديو إن الماء نزل على وجهها أثناء تجولها في الطائرة، وشاهدت الركاب الآخرون وهم يتبللون:«رحلة مدتها 4 ساعات، الجو بارد جدًا»، وبعد العثور على مقعدها، أزالت قميصها الخارجي المبلّل وعلقته على مسند الذراع على أمل أن يجف في الهواء.

الظاهرة تثير حيرة المتابعين

وكان الناس في التعليقات في حيرة من المنظر الغريب للضباب، لكن الخبراء أكدوا إنه في الواقع أمر شائع، إذ قال كريستوفر هينون، أستاذ الأرصاد الجوية في جامعة إمبري ريدل للطيران في الولايات المتحدة: «نعم، هذا مجرد تكاثف مثل الضباب».

وأوضح «هينون» أن الطائرة كانت على الأرجح لفترة من الوقت دون تشغيل أي محركات، مما يجعل الهواء داخلها دافئا ورطبا، وعند تشغيل المحركات وتشغيل مكيف الهواء، كان الهواء بالقرب من فتحات التهوية يبرد بسرعة ويتشبع، مما يتسبب في ظهور الدخان: «هذا أمر شائع جدًا، لقد لاحظت ذلك في عدة رحلات، يحدث التكثيف بحيث يصبح الهواء داخل المقصورة أكثر جفافًا بشكل تدريجي»، وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الأمر وارد الحدوث ولا يشكل خطورة على المسافرين.