الشعب الجمهوري يفتتح 3 مقرات بسوهاج ويكرم قيادات مصنع السكر بقوص

افتتح حزب الشعب الجمهوري 3 مقرات جديدة في سوهاج، 2 منهما بمركز وبندر طهطا، والثالث في طما، لخدمة أهالي الصعيد ضمن خطة الحزب وسياسته التوسعية، بتدشين مقرات جديدة بمراكز الجمهورية المختلفة.

مبادرة الإسعافات الأولية

ونظم الحزب فعاليات مبادرة الإسعافات الأولية للسيدات والشباب في مركز ومدينة دراو، بأسوان، ومبادرة أخرى بالدقهلية تحت عنوان «احمي نفسك وإنقذ الغير»، في إطار دوره المجتمعي التوعوي.

وفي قنا تم تكريم القيادات العمالية والعاملين بمصانع السكر والورق في مركز قوص، وذلك ضمن احتفالات «عيد العمال».

وواصل الحزب تقديم خدمات لطلاب الثانوية العامة، عبر سلسلة المراجعات المجانية النهائية التي تجوب المحافظات، بداية من وجه بحري بالقليوبية ممثلة في أمانة قسم ثاني شبرا الخيمة، وصولًا إلى الصعيد بأمانة محافظة المنيا، وذلك في إطار مد يد العون ومساعدة الطلاب.

الوحدة المحلية بمدينة الزرقا

وفي دمياط، عقدت أمانة الحزب لقاء مع قيادات الوحدة المحلية بمدينة الزرقا، لمناقشة مطالب المواطنين العاجلة، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتكاملي لـ«الشعب الجمهوري» بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.