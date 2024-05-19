تصل إلى 44 درجة.. الأرصاد تكشف طقس الغد وتحذر من التعرض لأشعة الشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، متوقعة استمرار الموجة الحرارة، وازدياد الارتفاع في درجات الحرارة لتصل العظمى على بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت «الأرصاد» أنه يسود غدًا طقس شديد الحرارة خلال النهار على أغلب الأنحاء، يكون حارًّا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على أغلب الأنحاء خلال الليل، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، ليكون من أشد أيام الصيف حرارة.

وترتفع درجات الحرارة غدًا على القاهرة الكبرى لتصل العظمى إلى 41 درجة مئوية، وتزداد على شمال الصعيد لتكون 42 درجة، وعلى جنوب الصعيد تصل إلى 44 درجة مئوية، وإليك درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الاثنين على القاهرة والأقاليم بالتفصيل:

درجات الحرارة غدًا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى: 41 درجة والصغرى: 28 درجة.

- السواحل الشمالية : العظمى 33 درجة مئوية والصغرى: 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى: 39 والصغرى: 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى: 42 والصغرى: 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى: 44 والصغرى: 29 درجة مئوية.