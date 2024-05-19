الأسئلة المتوقعة في امتحان المنطق للصف الثالث الثانوي

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يبدأ طلاب الشعبة الأدبي مراجعة المواد، ومنها المنطق الذي يحتاج إلى الفهم والحفظ أيضًا، لاجتياز الاختبار والحصول على أعلى الدرجات، وهناك مجموعة من الأسئلة المتوقعة، يمكن التدريب عليها استعدادًا للامتحانات التي تبدأ في 10 يونيو القادم.

وهناك سؤال ثابت في المنطق، بامتحان الصف الثالث الثانوي، وهو الاختيار بين متعدد، وأوضح تامر صفوت معلم الفلسفة والمنطق، بعض الأسئلة:

تعد الخطوة الأساسية من خطوات منهج بيكون البنائي، هي صيد «بان» أي من يجوب المراعي وراء صيد، ويعبر ذلك بحسب منهج بيكون البنائي عن خطوة.

أ- تصنيف البيانات ب- تحليل القوائم ج- تفسير الظاهرة د- الملاحظة وجمع المعلومات

يقول أحد العلماء: التفاصيل الصغيرة هي التي قد تمنحك الحقيقة في النهاية، نستخلص من المقولة السابقة ضرورة مراعاة أحد شروط إجراء التجارب بحسب الاستقراء التجريبي، هي ................

أ-الالتزام بالحياد والموضوعية. ب-اليقظة والانتباه لكل ما هو غير متوقع.

ج- الحصول على الموافقات القانونية. د-عدم إلحاق الأذى أو الضرر بموضوعات التجربة.

يعد من المبادئ التي صاغها أرسطو، ويطلق عليه مبدأ التردد بين البديلين، نسترشد وفقًا لذلك على أحد مبادئ بناء المسلمات والبديهيات، وهو مبدأ ..

أ-مبدأ الهوية ب-مبدأ الثالث المرفوع ج-مبدأ الإتساق د-مبدأ الإستقلال

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، في 10 يونيو القادم، وتستمر حتى 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية.