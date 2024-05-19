خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024-2025

حددت وزارة التربية والتعليم سن التقديم لمرحلة الصف الأول الابتدائي 2024-2025، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، على أن يبدأ من عمر 6 حتى 9 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024، ويكون القبول للأطفال الأكبر سنًّا بحسب الإتاحة الموجودة في كل إدارة تعليمية ويتم اختيار الطلاب إلكترونيا.

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي 2024-2025

ووفقاً للوزارة فيمكن لأولياء الأمور التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 -2025 حكومي وتجريبي عبر دخول بوابة مركز المعلومات للتسجيل، فور فتح باب التقديم رسميًا، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول لمنصة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 «tansikgprim» من هنــــا.

- سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

- أدخل الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختر أيقونة الطلبات.

- اختر نوعية المدرسة للتسجيل.

- اضغط على بدء التسجيل.

- أدخل بيانات الطفل والأب والأم، والعنوان بالتفصيل.

- سجل الرغبات وفقًا للمدارس المتاحة من الأقرب إلى الأبعد لعنوان السكن، مع العلم أن الأولوية للمدارس القريبة من محل الإقامة المقيد ببطاقة ولي الأمر.

- اضغط حفظ البيانات.

- يمكن متابعة نتيجة القبول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2025-2024

ومن المقرر أن تُعلن الوزارة الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 -2025 بالمدارس عقب القبول إلكترونيًا، وهي كالتالي :

- طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2024- 2025.

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر للتلميذ وصور منها.

ـ صورة البطاقة الشخصية لأولياء الأمور (الأب والأم) (سارية).

ـ 8 صور شخصية للتلميذ 4×6.

ـ إيصال مياه أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه للتأكد من عنوان التلميذ.

ـ ختم البطاقة الصحية للتلميذ المرفقة بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد التلميذ بالإضافة إلى صورة منها.

ـ يشترط حضور الأب والطفل بعد قبوله لتقديم الأوراق للمدرسة وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية لوالدة الطفل، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية للأم.

ـ في حالة وفاة الأب يجب تقديم شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيك.