تحذير من آلام أسفل الظهر.. جرس إنذار لأمراض خطيرة

آلام الظهر التي قد نتعرض لها بشكل يومي بسبب عادات خاطئة في الجلوس والحركة، قد تكون مؤشراً لإصابتنا بأمراض خطيرة دون أن ندري؛ فالأمر لا يقتصر على إجهاد العضلات أو مشاكل العمود الفقري، بل يمكنه أيضاً أن يخبرنا بمعلومات عن حالتنا الصحية.

أمراض تسبب آلام أسفل الظهر

بعض الأمراض تسبب آلاما في الظهر، منها ما هو متعلق بالكلى وأعضاء الحوض ومنها ما يصيب النساء بشكلٍ خاص، مثل متلازمة المبيض متعدد التكيسات التي تتميز بتكيس المبايض بما يعيق خروج البويضات، الأمر الذي يشكل خطراً على الإنجاب إذا لم يتم علاجها، وفقاً لموقع «science direct» الذي حدد أمراضاً أخرى تسبب آلامَ أسفل الظهر يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. حصوات الكلى

تزداد حدة الألم مع التقدم في العمر، وقد تتطور المشكلة مسببةً هبوطاً في أداء وظائف الكلى وهو ما يسبب ألماً حاداً في منطقة أسفل الظهر.

2. التهابات المثانة

العدوى الناتجة عن بكتيريا الجهاز البولي تسبب هذه المشكلة التي تؤثر على الكليتين إذا لم تُعالج بشكل مبكر.

3. متلازمة ذيل الفرس«CES»

وتعتبر حالة نادرة ولكنها خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية، إذ تحدث نتيجة تزايد الضغط على حزمة الأعصاب الموجودة أسفل الحبل الشوكي في المنطقة القطنية من العمود الفقري.

4. هشاشة العظام

في هذه الحالة تفقد العظام كتلتها بشكل سريع، ما يجعلها هشة وعرضة للكسر حتى مع الإصابات البسيطة، ويُطلق عليها كسور الانضغاط الفقري.

علاج آلام أسفل الظهر في المنزل

يمكن السيطرة على آلام أسفل الظهر وتخفيف حدتها من خلال بعض التمارين اليومية البسيطة والأنشطة التي تساعد المفاصل على الاسترخاء، وبحسب الدكتور طاهر علي استشاري جراحة العظام والمفاصل، فالكمادات الدافئة تساعد على إرخاء العضلات وتسكين الشعور بالألم إلى جانب الاستلقاء على أحد الجانبين مع الضغط على الخصر وتحريكه إلى الأمام والخلف لمدة عشر دقائق.

وخلال حديثه لـ«الوطن» أوضح «علي» أن في كثير من الحالات تكون آلام أسفل الظهر ناتجة عن الإرهاق وإجهاد الجسم، لذلك قد يساعد الاستحمام بماءٍ دافئ على إرخاء العضلات المتيبسة خاصةً مع تدليك المنطقة، وفي بعض الحالات يحتاج الشخص إلى تناول بعض العقاقير المضادة للالتهابات مثل «ديازيبام» وبشكل عام يمكن تجنب الإصابة بآلام أسفل الظهر عن طريق الحفاظ على وزن صحي لضمان عدم انضغاط فقرات العمود الفقري وإبقاء الظهر مستقيماً عند الوقوف والجلوس والحرص على النوم فوق الأسطح المستقيمة.

متى يُعتبر ألم الظهر خطيرا؟

الشكوى المستمرة من آلام أسفل الظهر إذا لم تكن ناتجة عن مشاكل في العظام والمفاصل فغالباً ما تعتبر مؤشراً للغصابة بالأمراض الخطيرة سالفة الذكر، ويمكن توضيح بعض الدلائل التي تشير إلى خطورة الأمر بما يجعل اللجوء إلى طبيب أمراً حتمياً، وذلك وفقاً لموقع «مايو كلينك» الذي حدد بعض الأعراض نفصلها في النقاط التالية:

1. عدم القدرة على المشي أو الوقوف.

2. الشعور بوخز مفاجئ في منطقة أسفل الظهر أو في الساقين.

3. فقدان الإحساس بإحدى الساقين أو بكلتيهما.

4. صعوبة في التبول.

5. تفاقم آلام الظهر لتأثر على المعدة.