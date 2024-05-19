خالد الجندي: نعيش في عاصفة تجديد خطاب ديني مصطنع

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لم يعد هناك شيخ على الساحة إلا ويتعرض لمحاولة ما أسماه بـ«الاغتيال المعنوي»، ليؤكد له الإعلامي أسامة كمال أن هذا الأمر لم يعد يقتصر على المشايخ فقط.

محاولة إسقاط الرموز الدينية

وأوضح «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أن محاولة إسقاط الرموز الثقافية يكون لها سبب ومحاولة إسقاط الرموز الفنية يكون لها أسبابها، ولكن محاولة إسقاط الرموز الدينية هدفها إفساح الطريق للجيل القادم اللاديني، والذي يهدم كل الثوابت، والبعض يستخدم الرموز الدينية في محرقة حتى لا يلجأ إليه أي مواطن.

عاصفة التجديد الديني المصطنع

وأشار إلى أن في السوشيال ميديا كانت هناك حملات ضد بعض المشايخ، وكانت هناك عاصفة بدأت من رمضان بأن لا يستمع المواطن لبعض الشيوخ وجاء بعدها عاصفة التجديد الديني المصطنع، مؤكدًا أنه لا بد أن يتم السماح للانتقاد ولكن ما يحدث اليوم هو تدمير وتشوية وليس تغيير وتبديد وليس تجديد وتزييف وليس تعريف.

ونوه بأن محاولة تشوية الوعي وتزييف الحقائق كارثة وجناية، ولا يتم الترحيب بتشوية المعلومات أو إخفاء الحقائق.