«صيادلة القليوبية»: برامج تدريبية جديدة لرفع القدرات الإدارية للأطقم الطبية

أعلن الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية توقيع النقابة واتحاد المهن الطبية ممثل في نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات فرع الإسكندرية بغرض تنظيم دورات تدريبية وعلمية لأعضاء النقابات الطبية، ومنسوبي مديرية الصحة بغرض رفع القدرات الإدارية في المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال احتفال نقابة الصيادلة بالقليوبية اليوم بـ«يوم الصيدلي»، الذي شهد توقيع البروتوكول بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور أشرف عطا عميد أكاديمية السادات بالإسكندرية، والدكتور أحمد السقا سكرتير عام الغرفة التجارية ورئيس شعبة الصيدليات، والدكتور بكري سعيد وكيل نقابة الصيادلة بالقليوبية، والدكتور شاكر زكي الأمين العام لنقابة الصيادلة بالقليوبية وأعضاء مجالس نقابات الأسنان والأطباء والعلاج الطبيعي ونقباء الصيادلة بالشرقية والغربية والمنوفية.

برامج للارتقاء بالمنظومة الطبية

أضاف «ثابت»، أنه جرى الاتفاق من خلال البروتوكول لتنفيذ برامج جديدة تدريبية لمختلف الأطباء في كافة الاختصاصات وموظفي الصحة للارتقاء بالمنظومة الطبية والإدارية لخلق كوادر قادرة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية ورؤية مصر 2030، مُشيرا إلى أن اللقاء تضمن تكريم الصيادلة رواد المهنة ومن تقلدوا المناصب القيادية والأمهات المثاليات ومن بينهم والدة الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، ومن بلغوا سن المعاش، والحاصلين على شهادات علمية ومهنية والصيدلي المثالي وتقديم لمسة وفاء لشركاء النجاح.

تطوير الأداء من الناحية الإدارية

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المنظومة الطبية في حاجة ماسة لتطوير الأداء من الناحية الإدارية، وتحسين المستوى الإداري لكل العاملين بها بمُختلف التخصصات الطبية والإدارية لخدمة الوطن والمواطن من خلال توفير خدمات آمنة للمريض من خلال منظومة إدارية قوية.

تقليل قوائم انتظار العناية المركزة والحضانات

واستعرض وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جهود المديرية لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بحضانات الأطفال والعناية المركزة، حيث وصلت حالات الانتظار في اليوم الواحد بمعدل 6 حالات يوميا بعد أن وصلت 50 حالة قبل تطبيق المنظومة وتشغيل عدد كبير من الأسرة والحضانات الجديدة، ومنها 31 سرير رعاية أطفال في مستشفى القناطر الخيرية العام أحدث مُستشفيات المنظومة الصحية بالمحافظة التي دخلت الخدمة مؤخرا بعد تطويرها.