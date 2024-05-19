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عبدالسند يمامة يهنئ الزمالك بالفوز بالكونفدرالية الإفريقية

كتب:

محمد أباظة
11:11 م | الأحد 19 مايو 2024
الدكتور عبدالسند يمامة

الدكتور عبدالسند يمامة

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، جماهير نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب وجميع جماهير الكرة المصرية؛ بمناسبة تتويج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد أداء رجولي في المباراة النهائية والتي أسفرت عن فوزه على نهضة بركان المغربي.

تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية

وقال رئيس حزب الوفد، في بيان، عقب المباراة إن فوز نادي الزمالك أسعد جميع المصريين بعد التتويج بهذه البطولة المهمة.

وأكد رئيس حزب الوفد، خالص أمنياته للنادي الأهلي في المباراة النهائية التي سيخوضها السبت المقبل أمام فريق الترجي التونسي بالفوز والحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.