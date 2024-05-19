مدرب عام منتخب ألعاب القوى البارالمبية: بطولات «ذوي الهمم» تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

قال الكابتن أحمد خيرى، المدرب العام لمنتخب ألعاب القوى البارالمبية، إن بطولات ذوى الهمم تحظى بدعم غير مسبوق من قبَل القيادة السياسية فى مصر، الأمر الذى ساعد فى حصد اللاعبين المصريين العديد من الميداليات، وتحقيق إنجازات متتالية فى المنافسات الدولية، لوجود عدد من اللاعبين المميزين، تم تصعيدهم لتمثيل المنتخب الوطنى، من خلال البطولات التى تنظمها اللجنة البارالمبية على مستوى الجمهورية، والتى يتم من خلالها اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطنى.. وفيما يلى نص الحوار:

ما الفئات التى يمكنها المشاركة فى منافسات ألعاب القوى البارالمبية؟

- كل فئات الإعاقة متاح لها المشاركة فى منافسات ألعاب القوى، بشرط تحقيق الأرقام التأهيلية من خلال البطولات التى تنظمها اللجنة البارالمبية الدولية، أو من خلال التأهل المباشر فى بطولات العالم، كما حدث مع اللاعب كريم عبدالتواب، لاعب سباقات 200 متر عدو فى الفئة الطبية (T44)، وبعض الفئات التى حققت الأرقام التأهيلية الموجودة حالياً فى المنتخب القومى، مثل اللاعبين مصطفى فتح الله، ومحمد كمال، وجمعة محمد.

ماذا عن الجهود المبذولة لجذب المزيد من اللاعبين من مختلف الأعمار؟

- تتمثل الجهود المبذولة لجذب المزيد من اللاعبين للمشاركة فى بطولات ألعاب القوى فيما تقوم به اللجنة البارالمبية المصرية من إقامة مسابقات ألعاب قوى لمختلف الأعمار، إلى جانب تنظيم سلسلة بطولات على مستوى الجمهورية، هدفها جذب أكبر عدد من الرياضيين، للمشاركة فى هذه البطولات، وتوسيع قاعدة اكتشاف بعض الوجوه الجديدة لتمثيل المنتخب القومى.

كيف يتم تطوير مهارات الرياضيين فى ألعاب القوى البارالمبية؟

- تعمل اللجنة البارالمبية المصرية على تطوير مهارات الرياضيين فى ألعاب القوى عبر مجموعة من الوسائل، لعل أبرزها يكون من خلال المعسكرات، حيث يتم إخضاع كافة اللاعبين الممثلين للمنتخب الوطنى لأحدث البرامج التدريبية، من خلال الجهاز الفنى، برئاسة الكابتن محمد عيسى، وتوفر اللجنة إمكانية حضور دورات تدريبية، كما حدث مؤخراً على هامش بطولة مراكش الدولية، عندما تمكنت من الحصول على المركز الأول كأحد المدربين الدوليين، الذين يتم إعدادهم من خلال اللجنة البارالمبية، لتحسين مستوى وأداء المدرب، والذى سينعكس بالطبع على مستوى أداء اللاعبين.

حدثنا عن أبرز الإنجازات التى حققها المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبية؟

- حقق المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبية العديد من الإنجازات فى كثير من المنافسات الدولية، وهى إنجازات نفخر بها جميعاً، بدايتها كانت فى دورة الألعاب البارالمبية فى سول بكوريا الجنوبية، حينما حقق المنتخب الوطنى ميداليتين ذهبية وبرونزية، ثم فى دورة الألعاب البارالمبية بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث حققنا 7 ميداليات، وكنت واحداً من لاعبى المنتخب فى ذلك الوقت، ونجحت فى تحقيق ميدالية ذهبية فى لعبة رمى الرمح، بالإضافة إلى تحقيق رقم بارالمبى ورقم عالمى جديدين، وكذلك فى دورة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، حقق المنتخب الوطنى لألعاب القوى 17 ميدالية متنوعة، وكان عدد أفراد المنتخب 17 لاعباً ولاعبة، أى أن كل اللاعبين حققوا ميداليات، ثم فى بطولة «فزاع» الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حققنا 8 ميداليات، ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، وفى أبريل الماضى، حققنا 8 ميداليات ذهب، و4 فضة، و2 برونز، ونستعد حالياً لدورة «باريس 2024» البارالمبية.

اختيار اللاعبين

تجرى عملية اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب القومى من خلال البطولات التى تنظمها اللجنة البارالمبية، والتى من خلالها يمكننا الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمشاركة فى المنافسات الدولية، تلك البطولات تمكن اللجنة التى تشرف على اختيار اللاعبين من النظر إلى أرقام كافة اللاعبين، واختيار أفضل العناصر، حيث يتم ضم لاعبين حققوا أرقاماً تأهيلية، إلى جانب ضم بعض العناصر المبشرة، التى نقول عليها كمدربين إنها «خامات جيدة».