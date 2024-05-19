«ألعاب القوى».. بسواعد الأبطال ترسم الآمال

اهتمام كبير توليه الدولة بملف ذوى الهمم، بعد سنوات من التهميش والإهمال، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وجهت الدفة نحوهم، وهو الأمر الذى أدى إلى توسيع قاعدة اختيار اللاعبين لتضم كل المحافظات من خلال المسابقات التى تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية، للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، وهو الأمر الذى أفرز للمنتخبات الوطنية عدداً من اللاعبين البارالمبيين الموهوبين فى كافة الألعاب، تمكنوا من تحقيق ميداليات متنوعة على مستوى المنافسات الدولية.

«الوطن» فتحت ملف ألعاب القوى البارالمبية، ورصدت اهتمام القائمين على اللجنة البارالمبية المصرية، بتجهيز أبطال اللعبة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.