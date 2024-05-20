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تنفيذ أعمال صيانة في 44 ألف شقة إسكان اجتماعي بأكتوبر الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:19 ص | الإثنين 20 مايو 2024
الإسكان تواصل جهودها للإنتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بالمدن الجديدة

الإسكان تواصل جهودها للإنتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بالمدن الجديدة

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، أن الشركة واصلت تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمواقع ومكونات 1834 عمارة، بها 44316 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق مختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأشار حسن، إلى أن المواقع التي تم إجراء أعمال الصيانة والنظافة بها بمدينة أكتوبر الجديدة شملت: قطاعات (أ - ب - ج – د)، بمنطقة الـ800 فدان.

تفاصيل أعمال الصيانة والنظافة

وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وصيانة الأسطح، والأبواب والنوافذ، بجانب صيانة إنارة المداخل والسلالم، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، وغير ذلك من أعمال، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.