إحالة مراقب للتحقيق بعد محاولة تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه كان هناك محاولة فاشلة وتم السيطرة عليها وتحريز هاتف مراقب أول اللجنة، وعليه الصورة المتداولة لامتحان العلوم بالشهادة الإعدادية، وتم تحويله للتحقيق فورًا.

وانتهى منذ قليل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، حيث توافد الطلاب في تمام الساعة التاسعة صباحا، ولكن جرى تداول بعض الطلاب ورقة أسئلة مادة العلوم قبل دخولهم اللجان.

امتحانات الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر أن اليوم هو رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة العلوم والتي تنتهي يوم الأربعاء القادم الموافق 22 مايو، وبعد ذلك تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، ويترقب الطلاب الانتهاء من الامتحانات والاطلاع على النتيجة لمعرفة المجموع الخاص بهم من أجل تنسيق الثانوي العام.