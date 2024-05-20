«الإسكان»: تسليم أراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج حتى نهاية الشهر

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم أراضي «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج، وذلك للفائزين بالحجز في المرحلة التكميلية 2 بمدينة العبور.

تسليم أراضي «بيت الوطن»

وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تسليم قطع الأراضي للحاجزين الفائزين، وتستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري، تمهيدًا للبناء عليها، وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الهيئة.

جدول مواعيد التسليم

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، جدول تسليم قطع أراضي «بيت الوطن»، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعاتا العمرانية، وهي:

الحي الرابع

- تسليم 22 قطعة أرض بالحي الرابع، بداية من أمس الأحد 19 مايو، وحتى نهاية الاثنين 20 مايو الجاري.

الحي التاسع

- تسليم 10 قطع أراض بالحي التاسع، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 مايو الجاري.

الحي السادس

- تسليم 6 قطع بالحي السادس الأربعاء المقبل 22 مايو الجاري.

الحي الأول

- تسليم 8 قطع بالحي الأول الخميس المقبل 23 مايو الجاري.

الحي الثاني

- تسليم 9 قطع بالحي الثاني يوم الأحد المقبل 26 مايوالجاري.

الحي الترفيهي

- تسليم 7 قطع في الحي الترفيهي يوم الاثنين المقبل 27 مايو الجاري.

تخصيص مواعيد إضافية للمتخلفين

وأوضحت الوزارة أنه سيجرى تخصيص الأيام من 28 حتى 30 مايو الجاري، لتسليم الحاجزين الذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.