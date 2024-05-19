رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025.. اعرف الخطوات

كتب:

رؤى ممدوح
11:02 ص | الأحد 19 مايو 2024
طلاب الصف الأول الابتدائي - أرشيفية

طلاب الصف الأول الابتدائي - أرشيفية

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يزداد اهتمام أولياء الأمور بمعرفة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025، خاصة مع ازدياد الطلب على التعليم الأزهري، وذلك ليتمكّنوا من حجز مكان لأطفالهم وإلحاقهم بتلك المرحلة الدراسية

التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025

وحول خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025 فوفقاً لقطاع المعاهد الأزهرية جاءت كالتالي:

- الدخول عبر رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 من خلال بوابة الأزهر الشريف عبر الرابط من هنـا.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- اختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025 يُفعل في الموعد الذي يحدده قطاع المعاهد الأزهرية.

- سجل الدخول أو أنشئ حسابا جديدا.

- ثم تسجيل بيانات الطالب.

- يجب ملء طلب التقديم.

 - بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب طباعته لتقديمه مع المستندات المطلوبة بعد قبول التلميذ.

المستندات المطلوبة للتقديم

- 6 صور شخصية للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة لبطاقة التلميذ الصحية والأصل للاطلاع.

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ.

- صورة لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل.

اقرأ المزيد:

الجامع الأزهر يناقش حقوق كبار السن بملتقى المرأة الأسبوعي

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات بمدينة نصر

شيخ الأزهر يطمئن على حالة طالبة تعرضت لحادث في كفر الشيخ

طارق الشناوي يتحدث عن انتمائه لعائلة دينية: جدي كان شيخ الأزهر الشريف

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود الفريق البحثي من الجامعات لتطوير لقاح كورونا

«قبائل الصومال» تشكر الإمام الأكبر وتثمن موقف الأزهر الداعم لوحدة بلادهم

رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة البلاد

شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية من رئيس أذربيجان لحضور «COP29» في نوفمبر

الأزهر يوضح حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به

أول رد من الأزهر على «التنويريين»: القرآن والسنة ثوابت العقيدة وأمننا
بقلم رؤى ممدوح