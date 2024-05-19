طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025.. اعرف الخطوات

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يزداد اهتمام أولياء الأمور بمعرفة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025، خاصة مع ازدياد الطلب على التعليم الأزهري، وذلك ليتمكّنوا من حجز مكان لأطفالهم وإلحاقهم بتلك المرحلة الدراسية

التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025

وحول خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025 فوفقاً لقطاع المعاهد الأزهرية جاءت كالتالي:

- الدخول عبر رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 من خلال بوابة الأزهر الشريف عبر الرابط من هنـا.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- اختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025 يُفعل في الموعد الذي يحدده قطاع المعاهد الأزهرية.

- سجل الدخول أو أنشئ حسابا جديدا.

- ثم تسجيل بيانات الطالب.

- يجب ملء طلب التقديم.

- بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب طباعته لتقديمه مع المستندات المطلوبة بعد قبول التلميذ.

المستندات المطلوبة للتقديم

- 6 صور شخصية للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة لبطاقة التلميذ الصحية والأصل للاطلاع.

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ.

- صورة لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل.