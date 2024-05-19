طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025.. اعرف الخطوات
كتب:
رؤى ممدوح
11:02 ص | الأحد 19 مايو 2024
طلاب الصف الأول الابتدائي - أرشيفية
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يزداد اهتمام أولياء الأمور بمعرفة خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025، خاصة مع ازدياد الطلب على التعليم الأزهري، وذلك ليتمكّنوا من حجز مكان لأطفالهم وإلحاقهم بتلك المرحلة الدراسية
التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025
وحول خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025 فوفقاً لقطاع المعاهد الأزهرية جاءت كالتالي:
- الدخول عبر رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 من خلال بوابة الأزهر الشريف عبر الرابط من هنـا.
- اختيار خدمات الأزهر الشريف.
- اختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025 يُفعل في الموعد الذي يحدده قطاع المعاهد الأزهرية.
- سجل الدخول أو أنشئ حسابا جديدا.
- ثم تسجيل بيانات الطالب.
- يجب ملء طلب التقديم.
- بعد الانتهاء من تسجيل الطلب يجب طباعته لتقديمه مع المستندات المطلوبة بعد قبول التلميذ.
المستندات المطلوبة للتقديم
- 6 صور شخصية للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء.
- صورة لبطاقة التلميذ الصحية والأصل للاطلاع.
- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ.
- صورة لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.
- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.
- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.
- أصل شهادة ميلاد الطفل.