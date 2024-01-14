فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022م و2023م)، على أن يُكرم الفائزون في حفل بالنقابة من الثلاثاء 16 يناير، وحتى الأربعاء 31 يناير 2024م.

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

وبخصوص مسابقة جوائز الصحافة المصرية أوضحت النقابة في بيان عاجل عنها قبل قليل، أنّه يتم تسليم الأعمال هذا العام في مقر النقابة استثنائيًا تسهيلًا على الزملاء، واستجابة لطلبات عدد من الزملاء بتأجيل آلية التقدم الإلكتروني لمدة عام، على أن تطبق آلية التقدم الإلكتروني بدءًا من العام المقبل، بعد اكتمال تأسيس المنظومة الإلكترونية للنقابة، وتُسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين في مقر النقابة.

وتشمل المسابقة (10) فروع في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و(9) جوائز خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، وحددت أن المسابقة الفروع الآتية.

1- التحقيق الصحفي، والاستقصائي، والحملات الصحفية.

2- الحوار الصحفي.

3- الإخراج الصحفي، وتصميم المواقع الإلكترونية.

4- التصوير الصحفي.

5- الكاريكاتير.

6- الصحافة الثقافية.

7- الصحافة الفنية.

8- الصحافة الرياضية.

9- صحافة الوسائط المتعددة «مالتي ميديا».

10- المقال الصحفي.

قيمة جوائز مسابقة الصحافة المصرية

كما أعلنت النقابة قيمة جوائز مسابقة جوائز الصحافة المصرية حيث من المقرر أن تصل إلى 30 ألف جنيه لكل فائز عن كل فرع باستثناء فرعي التحقيقات، والحوارات تُخصص لكل منهما جائزتان، قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه.

وبخصوص الجوائز الخاصة في مسابقة جوائز الصحافة المصرية فتشمل المسابقة الجوائز الآتية:

1- جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية.

2- جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

3- جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي.

4- جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة.

5- جائزة منير كنعان للإبداع الفني الرسم.

6- جائزة مجدى مهنا في العمود الصحفي.

7- جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.

8- جائزة صبرى غنيم في القصة الصحفية الإنسانية.

9- جائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية جائزة واحدة عن عامي 2022 و2023.

- تمنح جائزة واحدة في كل فرع بقيمة (عشرين ألف جنيه).

الشروط العامة لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

وأشار بيان نقابة الصحفيين إلى شروط التقديم في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، وتشمل ما يلي.

1- يشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة في جدولي تحت التمرين، أو المشتغلين.

2- يشترط أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي للنقابة.

3- ألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها في قانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة.

4- ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس النقابة في توقيت الترشح، أو التقدم لنيل جوائز الصحافة.

5- تُمنح جوائز الصحافة المصرية لأعضاء النقابة، الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة، نشرها خلال الفترة المحددة للتقدم للترشح، وفي حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

6- يلتزم المتقدم لهذه المسابقة بالشروط التالية:-

أ ـ لا يجوز للمتسابق أن يتقدم إلا فى فرع واحد وبعمل واحد فى مسابقة 2022م، وفرع واحد وبعمل واحد في مسابقة 2023م.

ب ـ أن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المهنية، وبمبادئ ونصوص ميثاق الشرف الصحفى، ولا تتعارض مع قرارات الجمعية العمومية، وفي مقدمتها حظر التطبيع.

ج ـ أن تكون قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية، أو الحزبية، أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من الصحف، والمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.

7- يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول، ويسدد كل متقدم مبلغ 100 جنيه للاشتراك في المسابقة.

8- يرفق المتقدمون بأعمال بالصحف المطبوعة نسخة من أصل العمل فى الصحيفة، إضافة لنص الموضوع، ويرفق المتقدمون بأعمال من مواقع إلكترونية شهادة معتمدة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد نسبة الأعمال المقدمة لأشخاصهم.

9- تقدم الأعمال في ملف به أصل، و4 نسخ.

10- يرفق المتقدمون فى فرع الإخراج الصحفي (نسختين) من أعداد الصحف، ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

11- يرفق المتقدم لفرعي التصوير، وصحافة الوسائط المتعددة مالتى ميديا نسخة من أعمالهم بمحتوى الصور أو الفيديو، وشهادة من رئيس التحرير، أو مَن ينوب عنه تفيد بأنّ الأعمال من إنتاجهم.

12- صورة من بطاقة الرقم القومي، وكارنيه النقابة.

13- يجري تسليم جوائز الصحافة المصرية، والجوائز الخاصة، وتكريم الحاصلين عليها خلال احتفال تنظمه النقابة، وتنشر أسماء الفائزين والأعمال الفائزة على موقع النقابة.