أخطر يوم في الموجة الحارة.. تحذيرات لـ8 فئات من الخروج بهذا التوقيت

حالة من الطقس السيئ تسيطر على المحافظات كافة، إذ تنتشر الرمال والأتربة إضافة إلى ارتفاع درجات حرارة، وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إنّ اليوم ذروة الموجة الحارة.

الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة وهبوب رياح محملة بالرمال والأتربة تشكلان خطرًا على العديد من المواطنين «أخطر يوم في الموجة الحارة»، بحسب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، محذّرًا 8 فئات من الخروج من المنزل حتى تنكسر الموجة.

تحذير لـ8 فئات من الخروج لمدة 24

يقول الدكتور أمجد الحداد، لـ«الوطن»، إن هناك تحذير لفئات عامة من الخروج اليوم في ذروة الموجة الحارة وهم:

الحوامل.

الأطفال.

كبار السن.

أصحاب الأمراض المزمنة.

أما الفئات الخاصة الممنوعة من الخروج هم مرضى الحساسية للفئات التالية:

حساسية الأنف، يشكل هذا الطقس خطورة عليهم، مثل زيادة الزكام والعطس.

حساسية الجلد، يمكن أن يتعرضوا لحكة جلدية وإكزيما.

حساسية الصدر، يمكن أن يصابوا بأزمات ربوية وصعوبة في التنفس.

وهناك فئات تعاني من حساسية العين، يتعرضون لحكة وأحمرار في العين.

تفاصيل حالة الطقس

وتشهد البلاد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إضافة إلى نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية مثير للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، ومناطق من جنوب سيناء قد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة 41 مئوية تصل ما بين 44 و45 على جنوب الصعيد، إضافة إلى ارتفاعات في درجات الحرارة الصغرى ليلا على أغلب الأنحاء، لكن بداية من الغد تعود الحرارة إلى 38 و39 وأيضًا طقس شديد الحرارة حتى نهاية الأسبوع حتى يوم الجمعة، وتتغير مصادر الكتل الهوائية قليلًا، وتعود الحرارة إلى 34 درجة.