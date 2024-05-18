موجة حارة شديدة تشهدها البلاد الأيام المقبلة.. تحذير مهم لهذه الفئة

ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة، حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أشارت إلى تعرُّض البلاد لـ موجة حارة شديدة لمدة أسبوع، لافتة إلى أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 36 درجة مئوية، وترتفع إلى 42 درجة على جنوب الصعيد.

موجة حارة شديدة

لذا، وفي ظل ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرُّض البلاد لـ موجة حارة شديدة خلال الأيام المقبلة، يُمكن تأكيد أهمية تجنُّب النزول إلى الشارع أو التعرُّض بكثرة لأشعة الشمس المباشرة؛ لتفادي الأضرار الصحية التي قد تنتج عنها، لا سيما بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حسب توضيح الدكتور رضا نبيل السناري، استشاري أمراض الباطنة.

7 نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع

وقدم «السناري» خلال حديثه لـ«الوطن» بعض النصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لتجنب التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة، والتي جاءت كالتالي:

1- تناول الكثير من الماء:

من أهم النصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة هو تناول الكثير من الماء لمنع الجفاف، الذي قد يؤدي إلى انخفاض حجم الدم وزيادة ضغط الدم، كما يُنصح بتناول 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، مع الحرص على تناول الماء بانتظام طوال اليوم، حتى دون الشعر بالعطش.

2- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس:

يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وعند الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة وقبعة ونظارات شمسية، واستخدام واقي الشمس بانتظام.

3- ممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية؛ لذا يُنصح بممارسة الرياضة المعتدلة ومنها رياضة المشي في ساعات الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة، على أن يتم ممارستها لمدة من 20 إلى 30 دقيقة يوميًا.

4- اتباع نظام غذائي صحي:

يجب أن يتضمن النظام الغذائي الصحي لمرضى ضغط الدم المرتفع تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتين الخالي من الدهون، كما يجب التقليل من تناول الملح والدهون المشبعة والكوليسترول.

5- مراقبة ضغط الدم بانتظام:

من المهم مراقبة ضغط الدم بانتظام في المنزل، خاصة خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

6- تناول الأدوية بانتظام:

يجب تناول أدوية ضغط الدم بانتظام، حسب توجيهات الطبيب، ويجب عدم التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، حتى لو انخفض ضغط الدم.

7. التواصل مع الطبيب:

يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع التواصل مع طبيبهم في حال شعورهم بأي أعراض غير طبيعية، مثل الشعور بالدوار أو الدوخة أو التعب أو الصداع.

كما أوضحت الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن» أنه مع حدوث موجة حارة شديدة، فإن النزول إلى الشارع والتعرُّض لدرجات الحرارة المباشرة في ساعات الذروة يزيد من خطر الإصابة بشكلات صحية كثيرة، أبرزها ضربات الشمس والإجهاد الحراري، فضلًا عن التأثيرات السلبية التي تصيب الجلد، مثل الالتهابات وشيخوخة الجلد وحروق الشمس، والتي قد تصل إلى الإصابة بـ سرطان الجلد؛ إذ تحدث الإصابة به نتيجة كثرة التعرُّض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

نصائح لتفادي خطورة الموجة الحارة

وقدمت «إيمان» بعض النصائح التي يجب اتباعها حال الاضطرار إلى النزول للشارع في ظل ارتفاع درجات الحرارة، منها:

تناول الكثير من السوائل المُرطبة.

ارتداء قبعة واسعة الحواف.

ارتداء نظارة شمسية.

ارتداء ملابس قطنية بيضاء.

استخدام واقي الشمس.

الحرص على عدم التعرض بكثرة لأشعة الشمس المباشرة.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تتعرض إلى موجة حارة شديدة، لمدة لا تقل عن أسبوع، إذ ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.